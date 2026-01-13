В Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу
В Екатеринбурге пропала 17-летняя девушка. Об этом стало известно порталу E1.ru.
Она ушла из дома на улице Корепина и направилась на работу в магазин на Блюхера. Поиски продолжаются уже более суток, а ее телефон недоступен. По информации поискового отряда «Прорыв», на ней была удлиненная темная куртка, черные джинсы и зимние ботинки на молнии. У нее зеленые глаза и рыжие волосы, стрижка — каре. Рост 165 сантиметров, телосложение спортивное.
Сейчас волонтеры и полиция активно ищут пропавшую. Родные и друзья просят всех, кто может что-то знать о местонахождении девушки, обратиться в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые она отправила аферистам.
Читайте также: