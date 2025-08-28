В Петербурге автобус зажевал пассажирку и сотню метров тащил её по асфальту
В Петербурге автобус зажевал пассажирку и протащил её несколько метров по асфальту. О происшествии пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Жёсткий момент попал на видео, опубликованное каналом. На кадрах видно, как общественный транспорт отъезжает от остановки. В этот момент из последних дверей выпадает женщина, часть одежды или нога которой попала в щель закрывшихся дверей. Водитель не заметил пассажирку и сотню метров тащил её по асфальту.
В результате пострадавшая получила повреждение лодыжки и прочие механические травмы поверхности кожи. К счастью, петербурженке удалось избежать переломов.
