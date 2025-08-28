Двое россиян убиты во время разборки в ауле Карачаево-Черкесии

28 августа 2025, 18:20

СК возбудил дело по факту убийства двух жителей аула в Карачаево-Черкесии

Фото: istockphoto/blinow61

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту расправы над двумя жителями аула, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ «Ленте.ру».