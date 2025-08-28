Достижения.рф

Двое россиян убиты во время разборки в ауле Карачаево-Черкесии

СК возбудил дело по факту убийства двух жителей аула в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту расправы над двумя жителями аула, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ «Ленте.ру».



По версии следствия, 27 августа в ауле Верхняя Теберда между двумя группами местных жителей возник конфликт, в результате которого двое участников получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями об умышленном лишении жизни и незаконном приобретении оружия.

На месте происшествия следователи с криминалистами провели осмотр, изъяли оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для следствия. По факту продолжаются следственные действия.

