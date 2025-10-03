Достижения.рф

Глава Карелии прокомментировал ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции среди школьников

Фото: iStock/bodnarchuk

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал проконтролировать ситуацию с отравлением 27 учащихся начальных классов в Новой Вилге. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети.



По словам Парфенчикова, большинство школьников с легким недомоганием сейчас лечатся дома. Одному ребенку оказывают помощь в больнице. За состоянием всех детей и их семей наблюдают врачи. Специалисты уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. В то же время прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, Минздрав региона сообщал, что в школе № 3 поселка Новая Вилга произошла вспышка острой кишечной инфекции. Чтобы избежать ее дальнейшего распространения, с пятницы, 3 октября, учебное заведение перешло на дистанционный режим обучения.

Лидия Пономарева

