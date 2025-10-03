Глава Карелии прокомментировал ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции среди школьников

03 октября 2025, 15:08

Глава Карелии Парфенчиков проследит за ситуацией с кишечной инфекцией в школе

Фото: iStock/bodnarchuk

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал проконтролировать ситуацию с отравлением 27 учащихся начальных классов в Новой Вилге. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети.