Глава Карелии прокомментировал ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции среди школьников
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал проконтролировать ситуацию с отравлением 27 учащихся начальных классов в Новой Вилге. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети.
По словам Парфенчикова, большинство школьников с легким недомоганием сейчас лечатся дома. Одному ребенку оказывают помощь в больнице. За состоянием всех детей и их семей наблюдают врачи. Специалисты уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. В то же время прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, Минздрав региона сообщал, что в школе № 3 поселка Новая Вилга произошла вспышка острой кишечной инфекции. Чтобы избежать ее дальнейшего распространения, с пятницы, 3 октября, учебное заведение перешло на дистанционный режим обучения.
