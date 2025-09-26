В Беларуси задержали сторонников нацистской и фашистской идеологии

26 сентября 2025, 20:28

Милиция Минска задержала группу сторонников нацистской и фашистской идеологии

Фото: istockphoto/Derek Brumby

В Минске задержали группу лиц, поддерживавших нацистскую и фашистскую идеологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.