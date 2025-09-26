Достижения.рф

В Беларуси задержали сторонников нацистской и фашистской идеологии

Милиция Минска задержала группу сторонников нацистской и фашистской идеологии
Фото: istockphoto/Derek Brumby

В Минске задержали группу лиц, поддерживавших нацистскую и фашистскую идеологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.



По данным ведомства, установили личности задержанных, их связи и каналы распространения деструктивной информации. При обыске изъяли материалы с нацистской символикой, экстремистскую литературу и предметы, использовавшиеся для пропаганды идеологии насилия и ненависти.

В МВД назвали операцию результатом целенаправленной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистов. Сотрудники милиции проводят проверку для установления всех обстоятельств дела и поиска возможных сообщников и пособников.

Ранее, 1 сентября, уральские таможенники обнаружили в посылке из Германии предметы с нацистской символикой. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, житель Свердловской области заказал атрибутику с запрещёнными символами через интернет для личной коллекции.

В посылке находились 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и элементы одежды со свастикой и изображением имперского орла.

Никита Кротов

