В Беларуси задержали сторонников нацистской и фашистской идеологии
В Минске задержали группу лиц, поддерживавших нацистскую и фашистскую идеологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
По данным ведомства, установили личности задержанных, их связи и каналы распространения деструктивной информации. При обыске изъяли материалы с нацистской символикой, экстремистскую литературу и предметы, использовавшиеся для пропаганды идеологии насилия и ненависти.
В МВД назвали операцию результатом целенаправленной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистов. Сотрудники милиции проводят проверку для установления всех обстоятельств дела и поиска возможных сообщников и пособников.
Ранее, 1 сентября, уральские таможенники обнаружили в посылке из Германии предметы с нацистской символикой. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, житель Свердловской области заказал атрибутику с запрещёнными символами через интернет для личной коллекции.
В посылке находились 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и элементы одежды со свастикой и изображением имперского орла.
