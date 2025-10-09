В Бельгии задержали трёх подозреваемых в подготовке покушений на политиков

09 октября 2025, 22:04

Фото: Istock / Hari Sucahyo

Полиция задержала в Бельгии трёх подозреваемых в подготовке покушений на высокопоставленных политиков, включая премьера страны Барта де Вевера. Об этом объявила федеральный прокурор Анн Франсен.





Троих молодых людей 2001, 2002 и 2007 годов рождения задержали после обысков, которые провела в городе в Антверпене полиция. Их могут обвинить в планировании покушений на бельгийских политических лидеров.



«Некоторые обстоятельства указывают на замысел совершить теракт в духе джихадизма. Двоих задержанных допрашивает полиция. В пятницу они предстанут перед следователем, который примет решение об их аресте. Третий пока отпущен на свободу. Все трое – из Антверпена», – заявила Франсен телеканалу RTBF.