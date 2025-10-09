В Индии 20 детей погибли после отравления сиропом от кашля с токсинами

09 октября 2025, 11:36

Фото: iStock/Cavan Images

В Индии после употребления сиропа от кашля, содержащего опасный диэтиленгликоль, скончались 20 детей, ещё пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Hindustan Times.