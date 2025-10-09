В Индии 20 детей погибли после отравления сиропом от кашля с токсинами
В Индии после употребления сиропа от кашля, содержащего опасный диэтиленгликоль, скончались 20 детей, ещё пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Hindustan Times.
Четырнадцать смертей произошли в центральном районе Мадхья-Прадеш. Ядовитый сироп вызвал у детей острую почечную недостаточность. Производственное предприятие, где изготавливали лекарство, закрыли, а руководству предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении законодательства о выпуске фармацевтической продукции.
По данным издания, производитель подмешивал диэтиленгликоль вместо безопасных компонентов с целью экономии. Согласно Reuters, препарат не экспортировался за границу и распространялся в Индии в ограниченных количествах для оценки лечебных свойств.
