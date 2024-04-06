В Одессе прогремели взрывы

Фото: iStock/maki_shmaki
В Одессе прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал «Страна.ua», освещающий события на Украине.
Местные издания опубликовали видео взрыва. Вероятно, зафиксировано попадание баллистической ракеты. Место взрыва не уточняется.
Издание отмечает, что после взрыва в Одессе начался пожар и был виден столб дыма. Другие последствия пока неизвестны.
Издание «Общественность» также сообщило о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Киева.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформаций Украины, в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога, в настоящее время следуют отбои.
Ранее, 5 апреля, взрывы прогремели в Одесской области.
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Издание отмечает, что после взрыва в Одессе начался пожар и был виден столб дыма. Другие последствия пока неизвестны.
Издание «Общественность» также сообщило о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Киева.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформаций Украины, в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога, в настоящее время следуют отбои.
Ранее, 5 апреля, взрывы прогремели в Одесской области.
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В Харькове прогремело множество взрывов
Александр Климов