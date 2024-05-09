В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: istock / Stock Dealer
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — предупредил Гладков.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину
В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ
Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины
Алина Юрчак