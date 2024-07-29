В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он.
Через 36 минут ракетная опасность в районе была отменена.
Ранее, в воскресенье 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью были сбиты два украинских беспилотника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов