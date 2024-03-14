В Белгороде при атаке беспилотника загорелась сухая трава

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Украинский беспилотник атаковал город Белгород, в результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что возгорание было оперативно потушено пожарными. Также губернатор рассказал, что взрывом выбило окна в одном частном доме.
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Элина Позднякова