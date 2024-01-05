В Белгороде прооперировали пострадавшего при обстреле мужчину

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Мужчину пострадавшего в ночь на пятницу во время обстрела ВСУ Белгорода прооперировали. Врач удалили осколок из плеча.
Второй пострадавший получил более легкое ранение. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сейчас в белгородских больницах и в федеральных центрах находятся 74 человека с ранениями. 20 человек в реанимации в Москве.
Два человека получили ранения. Снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом, выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.
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«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. С утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», - заявил Вячеслав Гладков.
«Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых.4 января примерно в 23.40 мск дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 10 ракет ВСУ реактивной системы залпового огня «Ольха».
Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах»,- сообщил Вячеслав Гладков.
Два человека получили ранения. Снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом, выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.
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Мария Фирсова