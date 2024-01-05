Полковник СБУ Стариков: Российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что военные ВС РФ продолжают оказывать давление на ВСУ.
«Давление на наши позиции не ослабевает. Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — сказал он на своем YouTube-канале.
Стариков отметил, что российские бойцы осуществляют интенсивные наступления сразу на ряде направлений, отбирая тем самым позиции у ВС Украины.
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