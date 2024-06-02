В Белгороде прозвучала серия взрывов

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В Белгороде произошла серия взрывов, в городе запущена сирена, передает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы в небе различной интенсивности произошли в районе Харьковской горы во время сигнала о ракетной опасности.
Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условия прекращения обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, они будут остановлены после установки контроля над населенным пунктом Казачья Лопань.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.
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Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условия прекращения обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, они будут остановлены после установки контроля над населенным пунктом Казачья Лопань.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.
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Александр Климов