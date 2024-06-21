В Белгороде хирург спас бойца СВО, в теле которого застрял аккумулятор дрона

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В Белгороде хирург с позывным «Кастет» спас бойца спецоперации, у которого в теле застрял аккумулятор от украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».
Согласно сообщению, при детонации украинского беспилотника российский военный получил серьёзные ранения головы, груди, живота и конечностей. Ему срочно потребовалась операция. В ходе оперативного вмешательства хирурги поняли, что один из фрагментов беспилотника глубоко проник в мягкие ткани, из-за чего не было возможности остановить кровотечение.
Тогда хирург с позывным «Кастет» самостоятельно извлёк фрагмент. Им оказался аккумулятор от дрона. Изначально предполагалось, что в теле бойца находится взрывное устройство.
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