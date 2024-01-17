В Белгороде задержаны 5 человек, которые избивали прохожих

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«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», —сообщили в прокуратуре.
Также установлена личность одного подозреваемого. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана. А трое фигурантов ранее уже были судимы. Дела заведены по статьям о возбуждении ненависти, покушении на убийство.
Расследование стоит на контроле прокуратура.
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