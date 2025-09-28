Достижения.рф

В Белгородской области мальчик потерял сознание после домашней ингаляции

В Белгородской области ребенка госпитализировали после ингаляции с лидокаином
В Белгородской области ребенок попал в больницу из-за ошибки матери. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Врач назначил восьмилетнему мальчику ингаляции, чтобы он перестал кашлять. Дома мать подготовила все необходимое, но по ошибке вместо назначенного препарата налила лидокаин.

После ингаляции ребенок стал вялым и потерял сознание. Обнаружив это, женщина немедленно вызвала скорую помощь.

Мальчика срочно доставили в детскую областную клиническую больницу, где выяснилось, что концентрация лидокаина в его крови превышает 5 мг/кг. В настоящее время пациент находится под наблюдением медиков.

