В Белгородской области мальчик потерял сознание после домашней ингаляции

28 сентября 2025, 11:44

В Белгородской области ребенка госпитализировали после ингаляции с лидокаином

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области ребенок попал в больницу из-за ошибки матери. Об этом пишет Telegram-канал Baza.