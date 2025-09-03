В Красноярске задержан полицейский за покровительство интим-салона
В Красноярске правоохранители задержали полицейского за покровительство интим-салона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как оказалось, 36-летний старший оперуполномоченный красноярской полиции с августа 2022-го по апрель 2025 года предупреждал владелицу салона о запланированных рейдах. За все время фигурант получил 400 тысяч рублей. К тому же полицейский обеспечивал бездействие в отношении ее бизнеса.
Подозреваемого взяли под стражу на два месяца, до 1 ноября 2025 года. Сам он отрицает свою вину, хотя владелица интим-салона уже дала против него показания.
