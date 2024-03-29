В Белгородской области объявлена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородской области был подан сигнал о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – сказано в сообщении.
Ранее сообщилось о сильных повреждениях «Белгород-Арены».
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Александр Климов