В Челябинской области задержаны высокопоставленные руководители ФСИН
Сегодня, 14 ноября, правоохранительные органы провели масштабную операцию в системе исполнения наказаний Челябинской области. Об этом пишет издание Полит 74.
УФСБ России совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН задержали несколько высокопрофильных руководителей местного ГУФСИН. Им предъявили обвинения в коррупции.
В числе задержанных оказались первый заместитель начальника Управления, начальник отдела собственной безопасности и главный бухгалтер ведомства. Следствие считает, что группа использовала служебное положение для личного обогащения. Для этого они незаконно задействовали производственные мощности исправительных учреждений и труд осужденных.
Операция стала результатом длительного расследования. Власти обещают продолжить работу над выявлением всех фактов коррупции в системе.
