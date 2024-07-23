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В Белгородской области ограничили въезд в ряд сел

23 июля 2024, 01:51
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

С 23 июля в 14 приграничных сел Белгородской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, планируется ограничение и установка контрольно-пропускных пунктов, губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Недавно мы приняли решение ограничить въезд еще в 14 населенных пунктов», – сообщилгубернатор.

Уточняется, что под селами подразумеваются такие населенные пункты, как Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безыменое, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергиелва.



Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с беспилотника по трем автомобилям в Белгородской области. В результате два водителя получили ранения.

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#белгородская область
#всу
СК России подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО
23 июля 2024, 00:56

Фото: Sayan_Moongklang

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании убийства ветерана специальной военной операции (СВО) в Армавире после задержания тех, кто вел расследование, передает Telegram-канал «Следком».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах», – сообщается в материале.

В СК подтвердили, что предполагаемые сотрудники правоохранительных органов скрыли преступление.

О задержании следователей ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, оперативники не приняли должных мер по розыску и задержанию подозреваемого, напавшего с ножом на ветерана СВО. Задержанного обвиняют в превышении полномочий и сокрытии инцидента.

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Появились детали убийства экс-депутата Рады Фарион
23 июля 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион готовилось не менее месяца, сообщает Telegram-канал «Общественное».
Следствие исследует рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции есть основания полагать, что в Фарион стрелял молодой человек, находящийся в розыске.

Ранее МВД Украины объявило подозреваемого в розыск. Подозреваемому, который предположительно убил бывшего депутата Рады, на вид около 20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения.

Следствие считает, что основной мотивацией преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.

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#мвд
#украина
#розыск
#убийство
#депутат
#верховная рада
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Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке
Экс-депутата Фарион убил профессионал, на месте обнаружили гильзу 9 мм
22 июля 2024, 23:08

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал, который не в первый раз берет в руки оружие, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».
Также отмечается, что на месте происшествия были найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. По последним данным следствия, преступление было заказным, и нельзя исключать возможность того, что у напавшего были сообщники.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило подозреваемого в розыск и выдало по нему ориентировку.

Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.

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#преступление
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#украина
#верховная рада
#депутат
#убийство
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Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС
22 июля 2024, 21:14

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Тургруппу из 12 человек, включая десятерых подростков, ищут в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что детей в возрасте от 14 до 17 лет сопровождали двое взрослых. Пропавшие туристы вышли на маршрут в минувшую субботу, 20 июля.
«На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего восемь специалистов и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рязанские спасатели локализовали возгорание прессованной макулатуры на улице Связи. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма было видно по соседству с Рязанью в областном районе.

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#россия
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#новости
#туристы
#подростки
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Осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь
22 июля 2024, 20:03

Фото: istockphoto/sakhorn38

Гражданин Германии Рико Кригер, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Решение суда вступило в законную силу, говорится в сообщении.
«Обвиняемый Кригер Рико не стал обжаловать приговор по делу о терроризме, наемничестве, агентурной деятельности. Приговор вступил в силу, – пишет издание.
Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

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#приговор
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#всу
#наемники
#германия
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В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника спецоперации из ее магазина
СК РФ: вдову бойца СВО выгнал арендатор из ее же магазина в Истре
22 июля 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Dzurag

Вдову бойца спецоперации выгнал из ее же магазина арендатор. Об этом в Telegram-канале сообщил Следком. Все случилось в подмосковной Истре.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что злоумышленник забрал себе всю выручку из кассы, а также ключи владелицы магазина, а торговать тем, что осталось, продолжил сам.

Дело находится под контролем центрального аппарата Следкома. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ведении уголовного производства.

Ранее сообщалось, что боец СВО попросил защитить его родителей от нападок со стороны соседей.

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Разгон и крутое пике: МАК установил обстоятельства крушения Superjet 100 в Подмосковье
МАК: Упавший под Москвой SSJ 100 превысил заданную скорость и стал пикировать
22 июля 2024, 19:21

Фото: istockphoto/Gudella

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне стало превышение заданного скоростного режима с последующим пикированием. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
По информации МАК, сначала пилоты активировали автомат тяги, а затем на высоте в 550 футов включили автопилот. Крылатая машина стала пикировать на пятой минуте, а при снижении обе системы выключились.

«Полным отклонением экипажа БРУ (Боковая ручка управления) по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в сообщении МАК.
Самолет Sukhoi Superjet рухнул 12 июля. Пассажиров на воздушном судне не было, погибли три члена экипажа.

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#коломна
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В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России
22 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов в школе № 33 в Нальчике. Несколько родителей не встали во время исполнения гимна России.

Уточняется, что размер штрафа составляет три тысячи рублей. Согласно информации источника, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что депутата районного собрания от КПРФ в Калужской области Александра Лепендина оштрафовали за то, что он не встал во время гимна России. Парламентарию выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.

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#штраф
#депутат
#россия
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«Молила о помощи и кричала»: Что известно о смертельном пожаре на квесте в Махачкале
Число жертв пожара во время квеста в Махачкале выросло до двух
22 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. На тот момент они проходили один из хоррор-квестов. С ними также присутствовали 21-летний супруг Асият Саид и парень Мадины.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Запертые в огне девушки


Во время прохождения квеста аниматор посадил одну из девушек на стул и приковал наручниками. После чего он облил бензином перчатку и поджег ее «для большего адреналина». В это же время в подвале работала бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перешел на тару с бензином, а затем и на все подвальное помещение.

Супруг Асият Саид снял футболку и попытался сбить огонь, однако у него ничего не получилось. Тогда он побежал за огнетушителем, но мужчине было тяжело ориентироваться в темноте и в незнакомом пространстве.

В это время Асият осталась с подругой Мадиной и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом.

Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Из-за большого количества дыма ничего не было видно, мужчина руками нащупал чье-то тело и стал его вытаскивать. Позже выяснилось, что это была его супруга.

Почему произошел пожар

Во время представления аниматор решил усилить чувство страха, что и послужило причиной пожара. У Мадины и Асият не было шансов – одна из девушек была прикована к креслу, вторая мужественно попыталась спасти подругу, но надышалась угарным газом и умерла в медучреждении.

В момент возгорания, Мадина кричала что есть силы и молила о помощи. В больницу она попала полностью обгоревшая и скончалась через 5 часов. Сердце Асият остановилось сразу по прибытию в стационар от отравления газом.

Побег аниматора из горящего здания

Один из свидетелей инцидента сообщил, что очевидцы также вытащили из горящего здания несколько молодых людей. По словам сестры погибшей Асият, аниматор сначала пытался помочь, однако затем сбежал. Родственница утверждает, что в подвале не было никакой противопожарной системы. Согласно некоторым данным, квест работал нелегально.

Кто виноват в гибели девушек

Восемнадцатилетний аниматор, который устроил пожар, вскоре был задержан. На допросе он заявил, что трагедия произошла из-за абсолютной случайности. По его словам, он переборщил с количеством бензина.

«Стал стряхивать горящую перчатку. Стряхнул — она слетела с руки. И всё начало гореть моментально», – заявил аниматор.
Следственное управления СК по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

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