В Белгородской области ограничили въезд в ряд сел

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С 23 июля в 14 приграничных сел Белгородской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, планируется ограничение и установка контрольно-пропускных пунктов, губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Недавно мы приняли решение ограничить въезд еще в 14 населенных пунктов», – сообщилгубернатор.
Уточняется, что под селами подразумеваются такие населенные пункты, как Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безыменое, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергиелва.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с беспилотника по трем автомобилям в Белгородской области. В результате два водителя получили ранения.
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Александр Климов