Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д у границы с Украиной

В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д у границы с Украиной

21 августа 2024, 10:58
Фото: istockphoto / Serjio74

Фото: istockphoto / Serjio74

В Белгородской области правоохранители предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Инцидент произошёл в 53 км от границы с Украиной, рядом с селом Ливенка. Силовики обнаружили два самодельных взрывных устройства общим весом около пяти килограммов. Во время уничтожения взрывчатки было найдено ещё одно СВУ, заложенное в 100 метрах от двух других», — сообщили в издании.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске. В тайнике, оборудованном террористами, обнаружили два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство.



ФСБ возбудила уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций, который проводил кибератаки на стратегические объекты в России. Мужчина действовал по указанию спецслужб Украины.

Читайте также:

Серийный убийца вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск

Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги

Житель Казани скончался после капельницы от похмелья
#дело
#мвд
#уголовное дело
#фсб
#теракт
#инцидент
#сотрудники
Мать девочки, которую убили в Петербурге, обжалует решение суда
21 августа 2024, 11:41

Фото: istockphoto / AMilkin

Мать девочки, забитой до смерти молотком в Петербурге, планирует обжаловать решение суда. Об этом сообщили в Комсомольской правде.
В конце июля в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по делу о жестоком убийстве 13-летней Вероники.

«30 апреля 2023 года новые знакомые — 16-летний блогер Иван и его сверстница Алина пригласили Веронику на прогулку. В парке на севере города они устроили пикник. Сначала они провели странное интервью, а затем Иван забил девочку молотком. Тело закопали, а Иван переписывался с матерью, чтобы та не искала её», — говорится в материалах дела.

Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге подростка приговорили к семи годам колонии, а его знакомую — к шести. Однако мать Вероники осталась недовольна решением суда, посчитав его слишком мягким.

«Эти сроки — ни о чём! Эти люди хладнокровно спланировали и совершили убийство ни в чём не повинного человека. Моя дочка не воскреснет, не совершит ничего полезного или плохого. Она подавала огромные надежды, была такой перспективной девочкой», — поделилась мама убитой.

В СМИ появилась информация о том, что недавно женщина обжаловала решение суда. Согласно российскому законодательству, несовершеннолетних не могут приговорить к лишению свободы на срок более десяти лет.

Читайте также:

Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии

Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова

Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике
#убийство
#женщина
#мать
#сми
#блогер
#интервью
#информация
#мама
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии
21 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Elen11

Яхта британского предпринимателя и мультимиллионера Майка Линча затонула во время шторма у берегов Сицилии. Судя по кадрам видеозаписи, судно скрылось под водой в течение двух минут.
Кадры, на которых запечатлён момент крушения яхты Bayesian опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia. Изображение не слишком отчётливое из-за погодных условий, но можно рассмотреть, что корабль затонул в течение буквально пары минут. Катастрофа произошла во время сильного шторма, обрушившегося на побережье 19 августа.

Кроме Линча, на борту находился председатель совета директоров компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер. На данный момент известно об одном погибшем, это корабельный повар. Шесть человек, включая обоих бизнесменов, числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 15 человек, включая годовалую девочку.

Читайте также:

У берегов Италии при торнадо затонула суперъяхта Bayesian, есть погибшие

Частная яхта сгорела в морском порту Сочи – видео

На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
#корабль
#человек
#компании
#кадры
#катастрофа
#повар
#яхты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших при пожаре на нефтебазе возросло до 42
21 августа 2024, 11:30

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в посёлке Пролетарский Ростовской области снова возросло. Травмы получили 42 человека, сообщили в ТАСС.
«Сначала за медицинской помощью обратились 18 пожарных, из них 14 человек получили помощь амбулаторно. По поручению губернатора в город Пролетарск была направлена дополнительная бригада врачей», — поделились в издании.

Ранее сообщалось о госпитализации 15 человек. Два человека находятся в больницах Пролетарска, семь — в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и шесть — в Санкт-Петербурге.

Пожар на складах с дизельным топливом в Пролетарске произошёл 18 августа. Причиной возгорания стало падение обломков трёх украинских дронов на территорию промышленных складов. В результате падения обломков произошло возгорание топлива.

Читайте также:

Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова

Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов

Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов
#окно
#помощь
#пожар
#падение
#город
#человек
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии из-за пропажи ножниц закрыли целый аэропорт
21 августа 2024, 11:12

Фото: istockphoto / Evgeniia Gordeeva

В воздушной гавани Японии было принято решение задержать 200 рейсов и отменить ещё 36 из-за пропажи ножниц. Об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошёл 17 августа в аэропорту Титосэ. По сообщению источника, ножницы исчезли из магазина, расположенного в зоне ожидания вылета внутренних рейсов.

«Из-за опасений, что предмет мог быть использован в качестве оружия на борту воздушного судна террористами, было принято решение закрыть аэропорт. Сотрудники службы безопасности провели обыски, в результате которых вылеты были приостановлены на два часа, что привело к массовым задержкам. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось повторно проходить проверку, из-за чего в зоне вылета образовались гигантские очереди», — сообщили в ведомстве.

Спустя два дня после инцидента ножницы были найдены сотрудником магазина, как сообщает газета Nikkan Sports.

Ранее в аэропортах Канады возникли проблемы с системой киосков самообслуживания, что привело к задержкам регистрации пассажиров.

Читайте также:

В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д у границы с Украиной

В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
#аэропорт
#теракт
#инцидент
#сотрудники
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова
21 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Donte Tatum

Житель Дагестана поскандалил с матерью. Своё недовольство он продемонстрировал самым радикальным образом — закинул ей в окно бутылку с зажигательной смесью.
Гусейну 44 года, он гуляка-скандалист, а проживает с 65-летней матерью, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Пенсионерке по понятным причинам не нравилось, что сын пьянствует и нигде не работает. После очередного загула мать принялась стыдить непутёвого отпрыска, а затем выгнала его из дома, чтобы протрезвел и пришёл в себя.

Гусейн обиделся на родительницу и, вернувшись через пару часов, закинул в окно бутылку с горючей смесью. К счастью, мать была в другой комнате и не пострадала, а вот помещение выгорело почти полностью. Женщина не стала жалеть великовозрастного оболтуса и написала на него заявление в полицию. Свою вину он признал. Гусейну грозит статья за умышленное уничтожение имущества.

Читайте также:

Мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджёг в Подмосковье

Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми

«Хотел напугать»: отец заживо сжег своих детей и жену из-за измен и ревности
#окно
#женщина
#мать
#заявление
#дома
#сын
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серийный убийца вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск
Серийный убийца Иван Продан вышел на свободу и пропал без вести
21 августа 2024, 09:40

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Серийный убийца «‎Домодедовский упырь» Иван Продан вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», вышел на свободу 20 апреля после 25 лет заключения в исправительной колонии в Мордовии. Маньяк, который на протяжении многих лет гипнотизировал и убивал своих жертв, не встал на учёт в отделе МВД и вскоре исчез. В настоящее время его местонахождение неизвестно, его могут объявить в федеральный розыск.

По данным канала, 56-летний Продан получил только паспорт, выданный ему в колонии за полгода до освобождения. Несмотря на наличие справки для получения СНИЛС и ИНН, он не явился в МФЦ, и с тех пор о нём ничего не известно. В какой регион он мог уехать после освобождения, неясно.

Продан родом из Молдавии, покинул страну в 1992 году. Он перемещался по России в поисках работы. На его счету числятся пять доказанных убийств и 17 изнасилований. Убивать Продан начал после того, как его бросила жена с дочерью. Одержимый местью к женщинам, мужчина стал нападать на случайных прохожих, используя гипноз для манипуляции жертвами.

Задержать Продана удалось благодаря школьнику Роману из подмосковного Видного, который обнаружил человеческую руку и сообщил об этом родителям. Местные жители с тревогой ожидали выхода маньяка из колонии, опасаясь его возможного возвращения к преступной деятельности. После приговора у него появился последователь — племянник Фёдор, который также был осуждён за аналогичные преступления и получил пожизненный срок.

Читайте также:

Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги

В поселке Краснобродский сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку

Недалеко от «‎Москвы-Сити» всплыл труп
#мвд
#мфц
#труп
#розыск
#жители
#мужчина
#справки
#маньяк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги
В США врач предоставлял пациентке рецепты на опиоиды в обмен на интимные услуги
21 августа 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

В Соединенных Штатах Америки 50-летний врач предоставлял пациентке рецепты на опиоиды в обмен на интимные услуги. Об этом пишет WBTW.
Карлос Дэвид Родригез в течение полугода предоставлял пациентке рецепты на опиоиды. Женщина, ранее наблюдавшаяся у него в 2013 — 2014 годах, вернулась к врачу в мае 2018 года с жалобами на боли в спине и попросила о мощных болеутоляющих.

Воспользовавшись её уязвимостью, Родригез начал проявлять физическую близость и отправлять интимные фото через мессенджер. Страдающая от наркозависимости пациентка восприняла это как предложение о сделке — предоставление сексуальных услуг в обмен на таблетки.

С мая 2018 по январь 2019 года Родригез выписал 15 рецептов. Летом женщина начала лечение от наркозависимости, которое исключало прием опиоидов. Когда фармацевт заметил несоответствие, врач стал выписывать медикаменты на другую аптеку.

Пациентка записала несколько встреч с Родригезом на видео, где явно прослеживался сексуальный характер их отношений. В конечном итоге информация о незаконной деятельности врача дошла до полиции. Его лицензия была аннулирована, и в ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

Читайте также:

43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником

Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции

Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
#штраф
#рецепты
#женщина
#лечение
#видео
#врач
#фото
#приём
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Казани скончался после капельницы от похмелья
21 августа 2024, 09:00

Фото: istockphoto/ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ

В Казани местный житель умер после того, как вместо витаминов ему прокапали препарат для снижения алкогольной интоксикации. Перед смертью он записал видеообращение, на котором уже с трудом разговаривал.
Как рассказала супруга 30-летнего погибшего отца двоих детей Виталия Регина, началось всё с того, что она увидела в социальных сетях у своей знакомой Эндже Сиагатовой, которая работала косметологом, рекламу капельниц с витаминами. Женщина, у которой после вторых родов появились сильные отёки, решила, что это может помочь и обратилась к «специалисту», передаёт телеграм-канал SHOT. Муж решил прокапаться заодно с ней, для повышения иммунитета.

Ставить капельница Сиагатова приехала к супругам на дом. По словам Регины, она не поинтересовалась, есть ли у них какие-то противопоказания, аллергия на лекарства или хронические заболевания. Просто вколола им раствор за восемь тысяч рублей и уехала. После процедуры у мужа и жены резко ухудшилось состояние, поднялась температура, их стало рвать кровью. Регине вскоре стало легче, а мужа пришлось госпитализировать. В больнице врачи пытались спасти пациента, но не смогли. На второй день после капельницы он скончался от желудочного-кишечного кровотечения на фоне хронического гастрита, который был у Виталия.

По словам жены, вместо оздоравливающего комплекса витаминов им поставили препарат, который выводит токсины из организма алкоголиков и наркоманов. Регина утверждает, что её муж при этом вообще не пил и никогда не употреблял запрещённых веществ. У погибшего остались двое маленьких детей. Сейчас жена пытается привлечь косметолога к ответственности, однако та продолжает свою деятельность.

Читайте также:

Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем

В Санкт-Петербурге девушка потеряла сознание на 2 дня после домашней капельницы

Жительница Сергиева Посада едва не умерла после татуажа бровей
#врачи
#лекарства
#дом
#женщина
#температура
#аллергия
#заболевания
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов
21 августа 2024, 08:22

Фото: istock/blinow61

В Хабаровском крае иностранец вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам. Об этом информирует управление ФСБ региона.
Сообщается, что задержан выходец одной из стран Средней Азии. Он вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон

Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане

Во Франции рассказали о прохождении террористами из Мали обучения на Украине
#дело
#мвд
#следственный комитет
#подготовка
#уголовное дело
#радио
#фсб
#ук
#мужчина
#узбекистан
#расследование
#всу
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф