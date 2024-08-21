В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д у границы с Украиной

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В Белгородской области правоохранители предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Инцидент произошёл в 53 км от границы с Украиной, рядом с селом Ливенка. Силовики обнаружили два самодельных взрывных устройства общим весом около пяти килограммов. Во время уничтожения взрывчатки было найдено ещё одно СВУ, заложенное в 100 метрах от двух других», — сообщили в издании.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске. В тайнике, оборудованном террористами, обнаружили два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство.
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций, который проводил кибератаки на стратегические объекты в России. Мужчина действовал по указанию спецслужб Украины.
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