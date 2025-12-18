В Белгородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме — видео
Мощный взрыв бытового газа произошёл в селе Драгунское Белгородской области. В результате полностью разрушен частный дом, пострадала 20-летняя девушка.
Как сообщает Telegram-канал Baza, детонация газового оборудования произошла из-за неосторожного обращения с приборами. Ударной волной были уничтожены крыша и несущие конструкции здания, после чего начался пожар. Местные жители сообщают, что взрыв случился в момент, когда хозяйка включила свет на кухне.
Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. Она самостоятельно выбралась из-под завалов и находилась в сознании.
