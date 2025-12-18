В Москве мошенник с сайта знакомств обманул госслужащую на 8 млн рублей
Столичную госслужащую обманули почти на восемь миллионов рублей — мошенник познакомился с ней на сайте знакомств и представился бизнесменом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В марте этого года 43-летняя москвичка Наталья начала онлайн-общение с мужчиной по имени Павел. Он утверждал, что живёт за границей и зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы. Собеседник уверял, что женщина тоже сможет обеспечить себе роскошную жизнь, если освоит вложения через металлические счета.
Павел показал Наталье «инвестиционную платформу» и познакомил с людьми, которые помогли открыть транзитный счёт в сингапурском банке. Деньги переводились поэтапно: сначала 200 тысяч рублей, затем 400 тысяч, после чего суммы продолжили расти. Женщину также убеждали оплачивать крупные «банковские налоги». При этом баланс на счёте увеличивался, что не вызывало у неё сомнений.
Проблемы начались, когда Наталья попыталась вывести прибыль. В течение месяца её уверяли, что перевод невозможен из-за технических сбоев.
После этого женщина обратилась в полицию. Проверка показала, что никакого бизнесмена Павла не существует, а сайты, чеки и документы оказались поддельными. Деньги всё это время переводились дропперам. Общий ущерб составил около восьми миллионов рублей.
Личность организатора схемы установить не удалось, однако следствие выявило пятерых россиян, на счета которых поступали средства. По словам пострадавшей, их до сих пор не задержали, и она опасается, что они могут скрыться за границей.
