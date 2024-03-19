Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У»

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Средства ПВО предотвратили массированную атаку на территорию Белгородской области, уничтожив 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У», сообщают в Минобороны РФ.
«19 марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации» — сообщили в ведомстве.
Ранее власти предупредили, что сеть «Вкусно – и точка» временно закрыла свои рестораны быстрого питания в Белгороде в целях обеспечения безопасности сотрудников и гостей.
Кроме того, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.
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Мария Федоровцева