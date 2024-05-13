В Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500

Фото: РИА Новости
В посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, авиабомба ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в посёлке Разумное-54. Она не взорвалась и ушла глубоко под землю. Местные жители сразу обратились в экстренные службы. Никто в результате инцидента не пострадал.
13 мая запланировано уничтожение боеприпаса. Жителей близлежащих домов временно эвакуируют из опасной зоны.
Официально данная информация не подтверждалась.
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13 мая запланировано уничтожение боеприпаса. Жителей близлежащих домов временно эвакуируют из опасной зоны.
Официально данная информация не подтверждалась.
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Элина Позднякова