Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ

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Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по украинскому укрепрайону на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении», — рассказали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские силы ударили по противнику при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500. Это оружие позволяет наносить точные удары, находясь на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.
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