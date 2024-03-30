ВС РФ «Ураганом» уничтожили мост в Курахово, который снабжал ВСУ

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ВС РФ уничтожили мост в Курахово, через который шло снабжение ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова