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Российские бойцы засняли, как ВСУ на БМП стреляют по своим – видео

30 марта 2024, 17:40
Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Украинские солдаты обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, видно, как ВСУ передвигаются по полю боя на БМП Bradley. В какой-то момент, украинские солдаты открывают огонь по окопам, в которых находятся их сослуживцы.

Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций.


Прежде сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Украинские военкомы в Хмельницком пожаловались в полицию после нападения женщин
30 марта 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) обратились в полицию. Они написали заявление о нападении на военкомов «группы агрессивных женщин».
В заявлении указано, что атаке подверглись военнослужащие Шепетовского районного военкомата во время проведения «мер оповещения». Сообщается, что в результате нападения был повреждён служебный автомобиль Хмельницкого ТЦК. На место был вызван наряд полиции. Военкомы просят правоохранителей провести всестороннее расследование и дать правовую оценку действиям агрессивных украинок. Они также напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в местных СМИ была опубликована видеозапись, на которой несколько возбуждённых женщин окружили автомобиль военкомата. После того, как одна из них, вооружившись палкой, стала разбивать окна машины, сидевший внутри военком вынужден был спасаться бегством.

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Американский офицер сделал шокирующее заявление об отношении США к Украине
Подполковник Дэвис: США позорятся на Украине, а расплачиваются её граждане
30 марта 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты покрывают себя позором в ходе конфликта на Украине. Однако расплачивается за это украинский народ.
Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В своём YouTube-канале он напомнил о недавнем визите в Киев сенатора Линдси Грэма. По словам отставного военного, американский политик изо всех сил убеждал киевское руководство отправить на фронт больше людей.

«Он старается толкнуть как можно больше мужчин на бессмысленную смерть», — охарактеризовал Дэвис позицию сенатора.

Подполковник считает такие действия аморальными, поскольку очевидно, что «пути к победе нет». Эксперт подчеркнул, что США продолжают позориться, участвуя в украинском конфликте, так как гордость и высокомерие Вашингтона не позволяет признать, что он давно проигран. Дэвис задал риторический вопрос: стоит ли вкладывать ещё 60 миллиардов долларов в дело, которое не может завершиться успехом? По мнению военного, Белому дому пора взглянуть в глаза правде и признать очевидное: конфликт проигран.

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В США допустили продвижение ВС РФ до Киева
Макгрегор: ВСУ проигрывают и не смогут остановить наступление России на Киев
30 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ могут дойти до Киева, и ВСУ не смогут им помешать. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Он рассказал, что на линии фронта отмечается продвижение российчких сил. Эксперт не исключил того, что ВС РФ дойдут до Одессы и в случае необходимости продолжат двигаться в сторону Киева.

Макгрегор выразил уверенность в том, что Запад не сможет предотвратить продвижение ВС РФ.

Прежде Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала текущего года потеряли более 70 тысяч человек из числа солдат ВСУ. Кроме того, украинская армия лишилась11 тысяч единиц техники, в числе которой вооружение западного производства.

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N-TV: Поставка Украине истребителей F-16 не поможет остановить Россию
30 марта 2024, 16:44

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Поставка американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не сможет оказать решающего влияния на ход украинского конфликта. Эти самолёты не помогут остановить Россию.
Об этом заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. Немецкий журналист подчеркнул, что важность этого оружия, конечно, нельзя отрицать — поэтому на Украине и ждут истребители с таким нетерпением и надеждой. Однако F-16 не смогут внести решающий перелом в ход конфликта. По мнению Мунца, решающее значение сейчас имеет не конкретный вид техники или оружия, как бы хороши они не были, а общий объём помощи Киеву со стороны Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с военными лётчиками подчеркнул, что даже если истребители F-16 будут поставлены Западом Украине, они не смогут изменить ситуацию на поле боя. Российский лидер также отметил, что если самолёты будут стартовать с территорий третьих стран, то аэродромы их базирования станут законной целью для российских военных.

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RT: боец ВС РФ чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж
30 марта 2024, 16:11

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский военный чудом выжил после попадания авиабомбы в блиндаж.
Об этом сообщает RT.

В беседе с изданием он рассказал, что в момент попадания снаряда он находился в блиндаже. В какой-то момент раздался хлопок и удар. Когда российский солдат пришел в себя он увидел, что вся комната была в пыли.

По словам российского бойца, ВСУ нанесли спланированный авиаудар. Он добавил, что, если бы был разрыв боеприпаса, спастись бы не удалось.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#солдат
#удар
#сво
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В Минобороны назвали число военных ВСУ, взятых в плен за неделю
МО РФ сообщило о 18 сдавшихся в плен украинских военных
30 марта 2024, 15:40

Фото: iStock/Irina Piskova

За неделю в российский плен попали 18 украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что солдаты ВСУ сдались в плен добровольно.

Кроме того, в министерстве рассказали о массированном ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. За минувшую неделю были поражены центры принятий ВСУ, СБУ, и пункты размещения войск.

Потери противника превысили 1800 военных ВСУ на Авдеевском направлении. Также в Минобороны сообщили об уничтоженной технике противника. ВС РФ поразили четыре украинских РСЗО, пять РЛС, три станции контрбатарейной борьбы.

Прежде сообщалось, что российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#всу
#вс рф
#минобороны
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Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области
30 марта 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Вооружённые силы РФ нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, расположенному в Николаевской области Украины. Кроме того, было нанесено огневое поражение базирующейся в том же районе воинской части.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате атаки повреждены объекты аэродромной инфраструктуры. Ранее подпольщик сообщал об уничтожении российскими военными системы украинской противовоздушной обороны в Чугуевском районе Харьковской области.

В последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#аэродром
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#удар
#атака
#пво
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Подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе
30 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия нанесла ракетный удар по объекту в Одессе, где располагался штаб ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
По информации портала, цель ВС РФ поражена. Объект был расположен под землей, отметили авторы публикации.Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Одессе. Также известно об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов Украины.

Минобороны РФ в настоящее время информацию об ударах не комментировало.

Прежде сообщалось, что российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#сво
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Жительницу Харькова осудят за пророссийскую позицию и коллаборационизм
30 марта 2024, 13:45

Фото: istockphoto/olegda88

В Харькове 59-летняя местная жительница предстанет перед судом. Её обвиняют в пророссийской позиции и «коллаборационистской деятельности» из-за высказанного мнения о том, что с соседями нужно жить дружно.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, во время разговора с журналистами харьковчанка отрицала вооружённую агрессию России, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и «оккупацию части территории государства». Кроме того, женщина осуждала действия киевских властей.

Местные СМИ уточняют, что дело завели после того, как женщина упрекнула киевские власти в обстрелах Белгорода. Она заявила, что удары по Харькову — это ответ России на обстрелы её территорий. Поскольку её дом пострадал от попадания российской ракеты, она обвинила в этом власти Украины. На видео, опубликованном изданием «Страна.ua», жительница Харькова говорит о том, что «с соседями надо жить дружно».

По сообщениям западной прессы, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел против граждан Украины за «сотрудничество с Россией».

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