Российские бойцы засняли, как ВСУ на БМП стреляют по своим – видео

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Украинские солдаты обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, видно, как ВСУ передвигаются по полю боя на БМП Bradley. В какой-то момент, украинские солдаты открывают огонь по окопам, в которых находятся их сослуживцы.
Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций.
Прежде сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций.
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Анастасия Хохлова