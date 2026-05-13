В Белоруссии задержали шпиона из соседней страны
Силовики задержали гражданина Литвы, который занимался сбором разведданных о правоохранительной, военной и общественно‑политической сферах жизни Республики Беларусь. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Александр Тарасевич.
Задержанным является 36‑летний Мирослав Троцкис. В ходе оперативной работы оперативникам удалось достоверно установить и задокументировать его противоправную деятельность.
Как цитирует Александра Тарасевича агентство БелТА, подозреваемый не только собирал разнообразную информацию, но и участвовал в проведении тайных операций. В частности, он помогал поддерживать связь между представителями иностранной разведки и ее агентами на территории страны.
По словам представителя КГБ, литовская спецслужба ставила конкретные задачи своим сотрудникам, обеспечивала их средствами для агентурной работы и выплачивала материальное вознаграждение за выполнение заданий.
