В Бердянске прогремел мощный взрыв

Фото: iStock/dzika_mrowka
Мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Бердянске громко. В отдельных районах города – главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», – заявил он.
Рогов подчеркнул, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала российская система ПВО, которая находилась в городе для отражения атаки украинских беспилотников. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Ранее взрыв произошел в Одессе. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего пока не разглашаются.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе
В Киеве прогремел взрыв
Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО
Александр Климов