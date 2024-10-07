В Киеве прогремел взрыв

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В Киеве после падения обломков ракет возник пожар. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, обломки упали сразу в трех районах города.
«В Соломенском районе пожар. Возможно, вследствие падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы направляются», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что обломки ракет упали в Шевченском и Голосеевском районах украинской столицы.
При этом чуть ранее Кличко сообщал о том, что в Киеве звучала воздушная тревога.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате диверсии пророссийских повстанцев в Черниговской области было сорвано производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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