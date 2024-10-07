Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения обломков ракет
07 октября 2024, 10:55
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Киеве после падения обломков ракет возник пожар. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, обломки упали сразу в трех районах города.
«В Соломенском районе пожар. Возможно, вследствие падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы направляются», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что обломки ракет упали в Шевченском и Голосеевском районах украинской столицы.



При этом чуть ранее Кличко сообщал о том, что в Киеве звучала воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате диверсии пророссийских повстанцев в Черниговской области было сорвано производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также:

Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО

ВС России закончили зачистку Угледара, операция завершена

В США считают, что Селидово ждет судьба Угледара
#сша
#операция
#пожар
#производство
#бпла
#медики
#тревога
#новости
#всу
#ракеты
#удар
#воздушная тревога
Бербок не исключает возможного разрешения ВСУ бить по России немецким оружием
07 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/photosvit

Украина сможет бить по территории России, в том числе немецким оружием. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит издание Tagesschau.
«Бербок не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в статье.

Однако автор уточняет, что Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.

Напомним, в сентябре Бербок высказывалась о необходимости передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отвергал такую возможность.

Читайте также:

Кабмин ФРГ заявил, что мнение Бербок о поставке ракет Киеву ничего не решает

Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине

На Украине раскрыли степень зависимости от Запада
#военные
#мид
#украина
#мнение
#фрг
#кабмин
#поставки
#всу
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева сто тыс руб
07 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/YakobchukOlena

За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева 100 000 рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые были причастны к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае и поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Отмечается, что преступники получили от 4 до 23 лет лишения свободы.

По словам диверсанта, они сожгли три трансформаторные будки. За каждую из которых получили по 30 000 рублей. Помимо этого, они сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги, а также один локомотив. По его словам, за него они получили 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что житель Приморья был задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина».

До этого в Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену

В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию в регионах
#ржд
#мвд
#фсб
#вкс
#человек
#мужчина
#сотрудники
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна цель провокации со стороны Киева с химоружием
МО: РФ хотят поразить в правах участника КЗХО после провокации Украины
07 октября 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

После провокации со стороны Украины, связанной с использованием химоружия, вынесут решение поразить Россию в правах как участницу Конвенции, запрещающей химоружие, сообщает МО РФ.
«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов», — пояснили в ведомстве.
Ранее в Минобороны докладывали, что боевики ВСУ пользовались химоружием свыше 400 раз в зоне СВО. Отмечалось, что речь идет о химических средствах, используемых при беспорядках. Они были задействованы в Артемовске, Горловке, Донецке и других населенных пунктах.

Читайте также:

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ

«Не сдаются»: кого используют ВСУ в Курской области
#мир
#россия
#сво
#война
#украина
#минобороны рф
#новости
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ
07 октября 2024, 10:38

Фото: iStock/reflection_art

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, информирует РИА Новости.
На брифинге Кириллов сообщил, что особый интерес киевского режима к списочным химикатам отражает деятельность Национальной академии наук Украины.

«В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия», — сказал он.

Помимо этого, Кириллов сообщил, что в ходе СВО было зафиксировано свыше 400 случаев использования Украиной химических средств для подавления беспорядков и списочных химикатов, таких как Би-Зет.

Ранее сообщалось, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ использовали более 400 раз в ходе СВО химсредства борьбы с беспорядками

«Не сдаются»: кого используют ВСУ в Курской области

ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР
#украина
#днр
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ использовали более 400 раз в ходе СВО химсредства борьбы с беспорядками
07 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/happyphoton

ВСУ в ходе СВО применили химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов более 400 раз. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — сказал Кириллов.

По его словам, ВСУ применяли химсредства в районе Донецка, а также в Богдановке, Аотемовске, Кременной и Горловке. Также применение подобных средств было зафиксировано на красно-лиманском и богуславском направлениях.

Он также сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.

Читайте также:

ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР

Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
#украина
#операции
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием
Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию
07 октября 2024, 10:22

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кирилло отметил, что киевский режим подготовил подробный план, состоящий из нескольких пунктов. Стратегия Украины состоит в том, чтобы подготовить лживые доказательства, передать их представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета, после чего может быть вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника КЗХО, затем документация об этом будет направлена в Совбез ООН.

По словам генерала, к готовящейся провокации причастны ​Соединенные Штаты.

Читайте также:

Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО

Россия ждёт разъяснений о том, как американский химикат оказался у ВСУ

ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот
#газ
#план
#режим
#оон
#совбез
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не сдаются»: кого используют ВСУ в Курской области
Боцман: наемники из Польши и Грузии активно воюют за ВСУ в Курской области
07 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Наемники из Польши и Грузии принимают активное участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера с позывным «Боцман».
«Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен», — сказал собеседник.
Гражданство установили по документам, которые обнаружились рядом с телами. Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от погранслужбы ФСБ, бойцов ВС РФ, а также росгвардейцев.

Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не случилось.

Читайте также:

ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР

Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#наемники
#польша
#грузия
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР
07 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные вынуждены были покинуть важные для обороны позиции в поселке Цукурино вблизи Селидова ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в соседнем населенном пункте Горняк для ВСУ также складывается непростая обстановка.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. По словам Дэвиса, украинские войска попадут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.


Читайте также:

Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ в связи с отказом покинуть город

Российский боец уничтожил украинские БПЛА и спас минометный расчет
#следствие
#всу
#бпла
#новости
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО
07 октября 2024, 09:36

Фото: iStock/Diy1

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный дар по военным целям на территории Украины. Активные действия продолжаются в Курском приграничье и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация на Курском направлении остается напряженной, но контролируемой. Потери среди противника, который укрывается в лесных массивах, продолжают расти. Российские штурмовые группы, взаимодействуя с беспилотниками и артиллерией, оказывают давление на позиции ВСУ и продвигаются к государственной границе, не позволяя украинской армии подтягивать резервы.

Российская артиллерия активно действует, нанося удары по вражеским позициям в рамках контрбатарейной борьбы. Противник пытается оказать сопротивление и перебросить резервы, но они подвергаются уничтожению. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся боях на нескольких участках Курской области, где украинские формирования сохраняют высокую активность и предпринимают атаки.

В Глушковском районе продолжаются столкновения в районе Веселого, где противник занял несколько лесополос к востоку и югу от населенного пункта. Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в соседних районах Сумской области. В районе Дибровой экипажи ВКС России уничтожили гаубицу M777, которая вела огонь из леса. Удары также пришлись на места скопления ВСУ в Волфино, Бондаревщине и Катериновке.
Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ

Кроме того, согласно информации канала, в Кореневском районе российские войска отразили атаки противника в районе Любимовки и на восточных подступах к Обуховке. В самой Любимовке ударом «Ланцета» был уничтожен MRAP Roshel Senator ВСУ. В районе Кремяного российские операторы беспилотников поразили бронеавтомобиль ВСУ, ликвидировав выживших членов экипажа. Восточнее населенного пункта зафиксирована атака российских войск на лесной массив, который уже неоднократно подвергался авиаударам.

В Суджанском районе противник предпринял атаку в районе Камышевки и Плехово, но без успеха. В то же время ВКС России нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в окрестностях Суджи.

Угледарское направление


Российские военные группировки войск «Восток» достигли успехов северо-западнее Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. Подразделения продвигаются в направлении Богоявленки, сохраняя присутствие в районе населенного пункта Веселое. Ведомство отметило, что войска продолжают оттеснять противника и ведут активные наступательные действия. В самом Угледаре продолжаются действия по зачистке населенного пункта.

Поступают также сведения о результативных действиях российских войск в Золотой Ниве, а также продолжаются атаки на Екатериновку.
Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Атака ВС РФ по объектам на Украине


В ночь на 7 октября российская армия осуществила комбинированные удары по объектам противника в Лубнах, Сумах, Синельниково, Харькове и других городах, контролируемых Киевом. Первоначальные удары дронов и ракет пришлись на объекты в Сумах, Конотопе и Батурине. По предварительной информации, в Конотопе было поражено топливное хранилище, активно использовавшееся ВСУ, а в Сумах произошел крупный пожар.

Воздушная тревога распространилась на другие регионы, контролируемые украинскими силами, включая Новомосковск и Синельниково в Днепропетровской области. Затем последовал повторный ракетный удар по одному из объектов в Сумах, где предположительно находился пункт размещения личного состава украинских войск.

Серия ударов также была нанесена по объектам в Киевской области, включая район Белой Церкви. Дроны атаковали цели и в Лубнах Полтавской области. Кроме того, ФАБ с УМПК разорвались на объектах ВСУ в Харькове и северных пригородах, уничтожив личный состав и военную технику ВСУ, а также мощности для ремонта военной техники.


Часовоярское направление


Минобороны России сообщило об успешном уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Удар был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган», как сообщает ТАСС. Корректировка огня и разведка цели проводились с помощью беспилотника. Использование «Урагана» позволяет эффективно ликвидировать склады боеприпасов, места сосредоточения техники и изолировать резервные подразделения от основных сил.

Авдеевское направление


Также стало известно о поражении украинского опорного пункта на авдеевском направлении. Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал действия штурмовиков, нанеся удар по скоплению пехоты противника на укрепленных позициях, которые находились на пути движения мотострелков.

Военнослужащие заранее прибыли на место развертывания боевой машины для проведения разведки местности. «Солнцепек» занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по заданным координатам.

Читайте также:

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
#минобороны рф
#военные
#армия
#авиация
#вкс
#тревога
#всу
#вс рф
#наемники
#курская область
#удар
#атака
#разведка
#воздушная тревога
#дроны
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате