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Минувшей ночью российская армия нанесла массированный дар по военным целям на территории Украины. Активные действия продолжаются в Курском приграничье и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».
Курская область
Ситуация на Курском направлении остается напряженной, но контролируемой. Потери среди противника, который укрывается в лесных массивах, продолжают расти. Российские штурмовые группы, взаимодействуя с беспилотниками и артиллерией, оказывают давление на позиции ВСУ и продвигаются к государственной границе, не позволяя украинской армии подтягивать резервы.
Российская артиллерия активно действует, нанося удары по вражеским позициям в рамках контрбатарейной борьбы. Противник пытается оказать сопротивление и перебросить резервы, но они подвергаются уничтожению. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся боях на нескольких участках Курской области, где украинские формирования сохраняют высокую активность и предпринимают атаки.
В Глушковском районе продолжаются столкновения в районе Веселого, где противник занял несколько лесополос к востоку и югу от населенного пункта. Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в соседних районах Сумской области. В районе Дибровой экипажи ВКС России уничтожили гаубицу M777, которая вела огонь из леса. Удары также пришлись на места скопления ВСУ в Волфино, Бондаревщине и Катериновке.
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Кроме того, согласно информации канала, в Кореневском районе российские войска отразили атаки противника в районе Любимовки и на восточных подступах к Обуховке. В самой Любимовке ударом «Ланцета» был уничтожен MRAP Roshel Senator ВСУ. В районе Кремяного российские операторы беспилотников поразили бронеавтомобиль ВСУ, ликвидировав выживших членов экипажа. Восточнее населенного пункта зафиксирована атака российских войск на лесной массив, который уже неоднократно подвергался авиаударам.
В Суджанском районе противник предпринял атаку в районе Камышевки и Плехово, но без успеха. В то же время ВКС России нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в окрестностях Суджи.
Угледарское направление
Российские военные группировки войск «Восток» достигли успехов северо-западнее Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. Подразделения продвигаются в направлении Богоявленки, сохраняя присутствие в районе населенного пункта Веселое. Ведомство отметило, что войска продолжают оттеснять противника и ведут активные наступательные действия. В самом Угледаре продолжаются действия по зачистке населенного пункта.
Поступают также сведения о результативных действиях российских войск в Золотой Ниве, а также продолжаются атаки на Екатериновку.
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Атака ВС РФ по объектам на Украине
В ночь на 7 октября российская армия осуществила комбинированные удары по объектам противника в Лубнах, Сумах, Синельниково, Харькове и других городах, контролируемых Киевом. Первоначальные удары дронов и ракет пришлись на объекты в Сумах, Конотопе и Батурине. По предварительной информации, в Конотопе было поражено топливное хранилище, активно использовавшееся ВСУ, а в Сумах произошел крупный пожар.
Воздушная тревога распространилась на другие регионы, контролируемые украинскими силами, включая Новомосковск и Синельниково в Днепропетровской области. Затем последовал повторный ракетный удар по одному из объектов в Сумах, где предположительно находился пункт размещения личного состава украинских войск.
Серия ударов также была нанесена по объектам в Киевской области, включая район Белой Церкви. Дроны атаковали цели и в Лубнах Полтавской области. Кроме того, ФАБ с УМПК разорвались на объектах ВСУ в Харькове и северных пригородах, уничтожив личный состав и военную технику ВСУ, а также мощности для ремонта военной техники.
Часовоярское направление
Минобороны России сообщило об успешном уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Удар был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган», как сообщает ТАСС. Корректировка огня и разведка цели проводились с помощью беспилотника. Использование «Урагана» позволяет эффективно ликвидировать склады боеприпасов, места сосредоточения техники и изолировать резервные подразделения от основных сил.
Авдеевское направление
Также стало известно о поражении украинского опорного пункта на авдеевском направлении. Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал действия штурмовиков, нанеся удар по скоплению пехоты противника на укрепленных позициях, которые находились на пути движения мотострелков.
Военнослужащие заранее прибыли на место развертывания боевой машины для проведения разведки местности. «Солнцепек» занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по заданным координатам.
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