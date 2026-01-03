В Берлине примерно 50 тысяч домохозяйств остались без света
Около 50 тысяч домохозяйств и порядка двух тысяч торговых объектов в Берлине остались без электричества после возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключает версию поджога. Об этом она сообщила в соцсети X.
По данным правоохранителей, очевидец рассказал о пожаре кабелей в районе Лихтерфельде примерно в 06:45 (08:45 мск). Огонь удалось быстро ликвидировать, однако в нескольких районах города возникли перебои с энергоснабжением.
«Наша уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге», — говорится в посте.
Сроки восстановления пока не называются. Оператор Stromnetz Berlin ведёт ремонтные работы и предупреждает, что часть потребителей может оставаться без света вплоть до 8 января. Кроме того, из-за инцидента наблюдаются сбои в работе мобильной связи.