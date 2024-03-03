В Берлине проводят антитеррористическую операцию по делу «Фракции Красной армии»

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В Берлине спецназ проводит антитеррористическую операцию по делу «Фракции Красной армии», об этом сообщает Bild.
«Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы», — сообщил автор статьи.
Отмечается, что эта операция проводится в рамках дела «Фракции Красной армии» (RAF).
Ранее в Берлине задержали участницу RAF Даниэлу Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Женщину разыскивали на протяжении более чем 30 лет.
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