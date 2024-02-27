В Берлине задержали террористку Клетте, её разыскивали более 30 лет

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В Берлине задержали немецкую террористку Даниэлу Клетте, которую разыскивали более 30 лет, об этом сообщает издание Bild.
Клетте принадлежала к немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах «Фракция Красной армии». Участники этой организации ответственны за 34 убийства, покушение на жизни высокопоставленных лиц, банковские налёты, а также взрывы гражданских и военных объектов.
Саму Клетте разыскивали более 30 лет по подозрению в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.
Немецкие правоохранители задержали террористку в Берлине.
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Саму Клетте разыскивали более 30 лет по подозрению в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.
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Евгения Парфентьева