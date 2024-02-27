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В Берлине задержали террористку Клетте, её разыскивали более 30 лет

27 февраля 2024, 19:17
Фото: iStock/fotoember

Фото: iStock/fotoember

В Берлине задержали немецкую террористку Даниэлу Клетте, которую разыскивали более 30 лет, об этом сообщает издание Bild.
Клетте принадлежала к немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах «Фракция Красной армии». Участники этой организации ответственны за 34 убийства, покушение на жизни высокопоставленных лиц, банковские налёты, а также взрывы гражданских и военных объектов.

Саму Клетте разыскивали более 30 лет по подозрению в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.


Немецкие правоохранители задержали террористку в Берлине.

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#германия
#теракт
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В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа
В Тамбове 15-летний школьник отправился в СИЗО за жестокую расправу над бомжом
27 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тамбовской области предъявили обвинение 15-летнему подростку. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшему.
Как установили следователи, в ночь на 24 февраля школьник вступил в конфликт с 54-летним гражданином без определённого места жительства (бомж). Тот нелицеприятно высказался в адрес мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Подросток расстроился и от огорчения так сильно избил мужчину, что тот скончался. Утром окровавленное тело бомжа обнаружили сотрудники местного торгового центра, около которого произошёл инцидент. Экспертиза установила, что мужчина умер от сочетания множественных травм головы и туловища.

Агрессивному и обидчивому молодому человеку суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, о чём просило следствие. Продолжается уточнение всех подробностей и обстоятельств происшедшего. Выяснилось, что подросток ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

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#суд
#подросток
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#следователи
#школьник
#следствие
#инцидент
#мужчина
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Богомаз: Три человека пострадали под обстрелом посёлка Суземка
27 февраля 2024, 19:32

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела брянского посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали три человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, в результате произошедшего обстрела ранения получили три мирных жителя. Один из них получил серьёзную травму, двое других — ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Богомаз.

Частичные повреждения получило административное здание, заключил губернатор.

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#брянская область
#александр богомаз
#всу
#обстрел
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Убийство водителя Патрушева в Петербурге вывело на схрон оружия в гараже
27 февраля 2024, 19:01

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Убийство водителя адвоката Виктора Патрушева в Санкт-Петербурге позволило обнаружить огромный склад оружия в гараже, об этом стало известно 78.RU.
Напомним, 20 февраля 41-летний водитель привёз детей адвоката в школу, вышел из машины, чтобы проводить их до дверей, а когда возвращался назад — получил пулю в затылок. 22 февраля пострадавший скончался в больнице. 23 февраля суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве водителя.

Как пишет 78.RU, заказное убийство вывело к гаражному кооперативу на Глухарской улице. Там был обнаружен огромным схрон с оружием.

«Внутри лежали снайперские винтовки, оптика к ним, пистолеты Макарова, револьвер, гранаты, автоматы Калашникова, патроны к ним и прочее», — сообщил автор статьи.

Кому именно принадлежит всё обнаруженное в гараже пока не установлено, однако, известно, что этот склад связан с убийством водителя у питерской школы.

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#убийство
#санкт-петербург
#оружие
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В Петербурге пьяная мать избила 11-летнюю дочь за отказ идти за алкоголем
В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после избиения матерью
27 февраля 2024, 18:33

Фото: iStock/SB Arts Media

В Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, всё произошло вечером 26 февраля в Песочном. В больницу попала девочка с ушибами, травмой головы и сотрясением мозга. Оказалось, что девочку избила мать.

Оказалось, что она проживает в неблагополучной семье. 40-летняя мать постоянно пьет, оставляя дочь и младшего сына на попечение бабушке с дедушкой.

Женщина попросила девочку сходить в магазин за пивом и сигаретами. Она сделала это, однако предупредила, что больше не пойдет. Такое поведение девочки вывело мать из себя. Она схватила дочь за волосы, вырвала клок и нанесла несколько ударов по лицу. Этот процесс наблюдал и отчим, который предпочел не вмешиваться.

Девочка выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые и вызвали скорую помощь. По данному факту полиция проводит проверку.

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#волосы
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В РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу из-за парня
27 февраля 2024, 17:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В столичном РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете из-за того, что девушки не смогли поделить одного парня, с которым встречались одновременно. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, студентки учатся на четвёртом курсе. Вдруг они узнали, что на протяжении уже почти года одновременно встречаются с одним парнем. Он организовал встречу в кафе с обеими возлюбленными и сообщил, что выбирает одну из них, а с другой девушкой отношения он разорвал. Тогда отвергнутая пообещала отомстить.

Уже на следующий день обиженная девушка пронесла в университет полуторакилограммовую кувалду. В перерыве между парами она зашла за бывшей подругой в туалет, где и ударила соперницу по голове. Однако пострадавшей удалось сбежать. Из туалета она выбежала вся в крови. На место была вызвана скорая помощь. Рана оказалась неглубокой. Пострадавшая обратилась в полицию по факту нападения.

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#помощь
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Гладков: В районе посёлка Разумное загорелось поле после атаки БПЛА
27 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/Олег Копьёв

После атаки беспилотника на Белгородскую область в районе посёлка Разумное загорелось поле, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава Белгородской области.

По его словам, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в поле разгорелся пожар, в районе объездной. В настоящий момент возгорание ликвидируют оперативные службы.

Позже Гладков сообщил, что разведывательный беспилотник ВСУ был сбит в районе Шебекинского городского округа. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

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#вячеслав гладков
#белгород
#пво
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#всу
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В Москве умер известный бизнесмен и продюсер Гаврилов после резекции желудка
27 февраля 2024, 17:25

Фото: iStock/sudok1

В Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике доктора Тимура Хайдарова. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, операцию сделали еще 17 февраля в одной из самых престижных столичных клиник пластической хирургии IQ Plastique доктора Хайдарова. Операция прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.

20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после резекции желудка.

Родственники продюсера уверены, что инфекцию ему занесли при операции. Теперь они будут судиться и добиваться наказания для звездного доктора. Сам Хайдаров пока историю не комментировал.

Прошлым летом Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции.

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Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов
В Петербурге арестовали девушку за наклеенные на памятник стихи на украинском
27 февраля 2024, 15:52

Igor Vershinsky

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву, подозреваемую в повторной дискредитации российской армии.
Как сообщает «Коммерсантъ», петербурженка будет находиться под стражей до 25 апреля. Заседание проходило в закрытом формате.

По информации источника, 24 февраля Дарья приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист с отрывками из его стихотворения на украинском языке. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

По данным следствия, Козырева поддерживает связь с оппозиционными движениями, в том числе и с теми, кто находится за рубежом, и действует в интересах иностранных государств.

В декабре прошлого года она уже была задержана задерживали за дискредитацию ВС РФ. Тогда причиной стал ее публикация соцсетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию ВС РФ.

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В Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего парня, сбежавшего из дома
27 февраля 2024, 15:34

Фото: iStock/Aroma photography

В Нижегородской области обнаружили тело парня, сбежавшего из дома с охотничьим ружьём, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 26 февраля в полицию Городца обратился инженер Нижегородской ГЭС. Он сообщил, что его 18-летний сын ушёл из дома после 21:00 и не выходит на связь. Мужчина уточнил, что из его сейфа пропало охотничье ружьё Simson. После этого правоохранители призвали местных жителей не пытаться вступить в контакт с вооружённым молодым человеком.

Днём 27 февраля полиция обнаружила труп беглеца. Рядом с его телом лежали охотничье ружьё и чехол от гитары. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства смерти парня.

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