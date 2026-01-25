На Украине депутат от партии Зеленского попал в смертельную аварию
Украинский депутат от партии Владимира Зеленского погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во Львове. Эту информацию передает РИА Новости.
Согласно материалу, мужчина попал в аварию, когда управлял квадроциклом. Парламентария от партии «Слуга народа» Ореста Саламаху доставили в медицинское учреждение вскоре после ДТП. Спасти его жизнь, несмотря на усилия врачей, не удалось — депутат скончался в больнице.
24 января российские войска в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по украинскому заводу, выпускающему дальнобойные беспилотники. Также целью стали объекты энергетики, задействованные в интересах военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на нескольких участках в зоне спецоперации.
