На Украине депутат от партии Зеленского попал в смертельную аварию

25 января 2026, 23:26

Депутат от партии Зеленского Саламаха умер после ДТП с квадроциклом во Львове

Фото: iStock/z1b

Украинский депутат от партии Владимира Зеленского погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во Львове. Эту информацию передает РИА Новости.