В Бурятии женщина украла 930 тысяч и потратила их на одежду, алкоголь и сауны

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В Бурятии задержали женщину, которая украла большую сумму с карты знакомого, сообщили пресс-служба республиканской полиции в Телеграм-канале.
Сотрудники правоохранительных оранов установили, что 28 октября женщина распивала алкоголь со знакомым в селе Кижинга. Утром жена потерпевшего поняла, что со счёта мужа ночью пропало 930 тысяч рублей. Куда исчезли деньги, мужчина объяснить не смог. Из истории операций выяснилось, что сумму перечислили на карту несовершеннолетней дочери 43-летней участницы встречи. Работники полиции приехали к ней домой, но хозяйку не застали.
Потом оказалось, что она в срочном порядке обналичила переведенные деньги и поехала в Иркутск, а следом — в Улан-Удэ. Там она какое-то количество времени жила и ни в чём себе не отказывала — ходила на шопинг, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на спиртное, а потом ее задержали полицейские.
Фигурантка призналась, что подсмотрела у мужчины пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его смартфоном, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения. Все украденные деньги к моменту задержания она успела потратить.
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Потом оказалось, что она в срочном порядке обналичила переведенные деньги и поехала в Иркутск, а следом — в Улан-Удэ. Там она какое-то количество времени жила и ни в чём себе не отказывала — ходила на шопинг, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на спиртное, а потом ее задержали полицейские.
Фигурантка призналась, что подсмотрела у мужчины пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его смартфоном, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения. Все украденные деньги к моменту задержания она успела потратить.
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Ольга Енгалычева