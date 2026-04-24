Слюсарь сообщил о ночной атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в городе Каменск-Шахтинский

В ночь на 24 апреля силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





По предварительным данным, пострадавших нет. Сведений о возможных разрушениях на земле также не поступало, информация будет уточняться.





«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский», — добавил Слюсарь.