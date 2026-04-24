Подростки-курьеры из Приморья помогли мошенникам украсть почти 20 млн

24 апреля 2026, 04:53

Двух подростков из Приморья задержали за помощь мошенникам, похитившим 20 млн

Во Владивостоке полиция задержала двух 17-летних подростков, которые помогли мошенникам похитить у россиян почти 20 миллионов рублей. Об этом в ночь с 23 на 24 апреля рассказала в Telegram-канале «Полиция Приморья».





Несовершеннолетние работали курьерами: забирали деньги у обманутых пожилых людей и переводили их на счета кураторов. В одном из случаев 63-летняя женщина получила звонок от неизвестных, которые запугали ее различными обвинениями и убедили передать курьеру 4,5 миллиона рублей для якобы декларирования купюр. В другом эпизоде 70-летняя пенсионерка отдала 4,2 миллиона рублей аферистам под предлогом оформления государственных наград для погибшего родственника.



