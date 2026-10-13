В Биробиджане после ночного поджога из областной больницы эвакуировали 24 пациента
В Биробиджане из областной больницы эвакуировали 24 пациента из-за ночного пожара. Об этом сообщили в канале ГУ МЧС по Еврейской автономной области на платформе MAX.
Пожар вспыхнул в ординаторской травматологического отделения — на место оперативно направили 23 огнеборца. В это время персонал больницы организовал эвакуацию пациентов и успел вывести людей из здания.
В результате случившегося выгорели диван и личные вещи на площади три квадратных метра. К счастью, пострадавших нет.
В канале «ЕАО – территория действий» на платформе MAX подчеркнули, что в настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента. Предварительно, причиной возгорания стал поджог, который устроил пациент. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.
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