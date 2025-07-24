В Бишкеке шестеро насильников избежали наказания за изнасилование девушки

24 июля 2025, 14:54

21-летняя девушка с инвалидностью стала жертвой сексуального насилия

Фото: IStock / SB Arts Media

В Бишкеке расследуется дело об изнасиловании 21-летней девушки с инвалидностью. Мать потерпевшей сообщила, что 9 апреля двое мужчин, угрожая ножом, насильно затащили ее в дом, где всю ночь насиловали. Утром девушку отправили на такси домой.