В Бишкеке шестеро насильников избежали наказания за изнасилование девушки
В Бишкеке расследуется дело об изнасиловании 21-летней девушки с инвалидностью. Мать потерпевшей сообщила, что 9 апреля двое мужчин, угрожая ножом, насильно затащили ее в дом, где всю ночь насиловали. Утром девушку отправили на такси домой.
По информации NEWS.ru, через три месяца после изнасилования уголовное дело так и не было возбуждено. Мать пострадавшей обвиняет следствие в затягивании дела ради интересов подозреваемых, некоторых из которых уже отпустили или покинули страну.
Адвокат также отметил, что дело задержано из-за отказа девушки пройти одну из экспертиз, что может поставить под сомнение показания пострадавшей.
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