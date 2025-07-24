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В Бишкеке шестеро насильников избежали наказания за изнасилование девушки

21-летняя девушка с инвалидностью стала жертвой сексуального насилия
Фото: IStock / SB Arts Media

В Бишкеке расследуется дело об изнасиловании 21-летней девушки с инвалидностью. Мать потерпевшей сообщила, что 9 апреля двое мужчин, угрожая ножом, насильно затащили ее в дом, где всю ночь насиловали. Утром девушку отправили на такси домой.



По информации NEWS.ru, через три месяца после изнасилования уголовное дело так и не было возбуждено. Мать пострадавшей обвиняет следствие в затягивании дела ради интересов подозреваемых, некоторых из которых уже отпустили или покинули страну.

Адвокат также отметил, что дело задержано из-за отказа девушки пройти одну из экспертиз, что может поставить под сомнение показания пострадавшей.

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Виктория Иванченко

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