В Бишкеке спецслужбы пришли с обыском в редакцию 24.kg

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Спецслужбы Киргизии пришли с обыском в редакцию информационного агентства 24.kg, об этом сотрудники СМИ сообщили на странице в социальной сети.
Офис известного в стране информационного агентства 24.kg расположен в Бишкеке.
По словам сотрудников СМИ, к ним в офис нагрянули сотрудники ГНКБ (Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики). При этом, причина, по которой проводятся обыски, не уточняется. К тому же, в здание не пускают юристов и адвокатов.
Позже стало известно, что силовики забрали на допрос генерального директора издания и шеф-редакторов.
По информации «РИА Новости», сейчас офис 24.kg опечатан.
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По словам сотрудников СМИ, к ним в офис нагрянули сотрудники ГНКБ (Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики). При этом, причина, по которой проводятся обыски, не уточняется. К тому же, в здание не пускают юристов и адвокатов.
По информации «РИА Новости», сейчас офис 24.kg опечатан.
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Евгения Парфентьева