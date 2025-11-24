Достижения.рф

В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв, пострадали семь человек

Фото: iStock/kurmyshov

Сегодня утром в Баку произошел мощный взрыв в здании бизнес-центра на улице А. Раджабли. Семь человек получили множественные травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи. Все пострадавшие уже направлены в Клинический медицинский центр. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно информации от азербайджанского агентства АПА, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они оцепили территорию и приняли меры по обеспечению безопасности.

Ситуация вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей. Специалисты продолжают выяснять причины взрыва, а также оценивать ущерб. Общественность надеется на скорейшее разрешение этого инцидента.

Баку — это столица и крупнейший город Азербайджана, расположенный на южном побережье Апшеронского полуострова на берегу Каспийского моря.

Дарья Осипова

