В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв, пострадали семь человек

24 ноября 2025, 09:51

Фото: iStock/kurmyshov

Сегодня утром в Баку произошел мощный взрыв в здании бизнес-центра на улице А. Раджабли. Семь человек получили множественные травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи. Все пострадавшие уже направлены в Клинический медицинский центр. Об этом пишет РИА Новости.