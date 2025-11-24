В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв, пострадали семь человек
Сегодня утром в Баку произошел мощный взрыв в здании бизнес-центра на улице А. Раджабли. Семь человек получили множественные травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи. Все пострадавшие уже направлены в Клинический медицинский центр. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации от азербайджанского агентства АПА, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они оцепили территорию и приняли меры по обеспечению безопасности.
Ситуация вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей. Специалисты продолжают выяснять причины взрыва, а также оценивать ущерб. Общественность надеется на скорейшее разрешение этого инцидента.
Баку — это столица и крупнейший город Азербайджана, расположенный на южном побережье Апшеронского полуострова на берегу Каспийского моря.
Читайте также: