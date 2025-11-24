В Москве прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера Ковалева
В Москве прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Об этом сообщает РИА Новости.
Апелляция поступила в Мосгорсуд 17 ноября. Потерпевшие также выразили несогласие с приговором и заявляли о намерении его обжаловать.
Все произошло 17 апреля 2024 года в районе Люблино из-за спора о парковке. 21-летний Шахин Аббасов напал с ножом на мотоциклиста, который просил его переставить неправильно припаркованный автомобиль. После этого мигрант скрылся вместе с братом. Ковалева госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не смогли.
Суд приговорил Аббасова к 17 годам колонии, но прокуратура сочла этот приговор недостаточно строгим. Троих других фигурантов освободили: одного оправдали, так как не нашли в его действиях состава преступления, еще двоим назначили 1 год и 11 месяцев колонии, но они отбыли этот срок в СИЗО.
