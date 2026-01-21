Во Владивостоке подросток на тюбинге проломил себе череп
RT: во Владивостоке подросток на тюбинге проломил себе череп
Школьник на высокой скорости врезался в бетонную стену, катаясь на тюбинге во Владивостоке. Об этом пишет RT.
По свидетельствам очевидцев, подросток на полном ходу столкнулся с бетонной конструкцией. После удара он потерял сознание и не приходил в себя около 10 минут.
Врачи городской больницы диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, переломы и кровоизлияние в мозг. На следующий день после инцидента у пострадавшего проявились неврологические симптомы: опущение уголка рта и нарушение функции правого глаза.
«На первом плане — массивное повреждение головы: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, а также травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки», — сказали в городской больнице.По словам специалистов, все признаки указывают на парез лицевого нерва, из-за чего произошло повреждение головного мозга,.Состояние пострадавшего в настоящий момент стабилизировали. Однако врачи подчёркивают, что процесс реабилитации будет длительным и потребует комплексного лечения.