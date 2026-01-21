21 января 2026, 06:07

RT: во Владивостоке подросток на тюбинге проломил себе череп

Фото: iStock/gorodenkoff

Школьник на высокой скорости врезался в бетонную стену, катаясь на тюбинге во Владивостоке. Об этом пишет RT.





По свидетельствам очевидцев, подросток на полном ходу столкнулся с бетонной конструкцией. После удара он потерял сознание и не приходил в себя около 10 минут.



Врачи городской больницы диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, переломы и кровоизлияние в мозг. На следующий день после инцидента у пострадавшего проявились неврологические симптомы: опущение уголка рта и нарушение функции правого глаза.



«На первом плане — массивное повреждение головы: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, а также травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки», — сказали в городской больнице.