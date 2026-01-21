ФСБ задержала в Донецке двух человек с взрывчаткой и стрелковым оружием
Силовики задержали двух мужчин в Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
Согласно полученной информации, злоумышленники приобрели внушительный арсенал, чтобы применить его в противоправной деятельности. Как отмечается, оба задержанных уже были ранее судимы за тяжкие преступления.
В результате оперативных действий у мужчин изъяли два автомата Калашникова, 3500 патронов, 46 гранатомётных выстрелов ВОГ-17М и ВОГ-25, 15 ручных гранат, в том числе гранату М-67 производства США, и ручной противотанковый гранатомёт RPG-75 чешского производства.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли террористический акт в Ставрополе. Преступник заложил взрывное устройство по заданию украинских спецслужб, но был застрелен правоохранителями при попытке задержания.
Читайте также: