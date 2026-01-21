ФСБ задержала в Донецке двух человек с взрывчаткой и стрелковым оружием

21 января 2026, 06:27

ФСБ задержала в Донецке двух человек за незаконный оборот оружия

Фото: iStock/Diy13

Силовики задержали двух мужчин в Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.