«Коля переживает»: Бородина об отношении Сердюкова к ее дочерям

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото соцсети)
Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что у ее возлюбленного Николая Сердюкова хорошие отношения с дочками Теоной и Марусей. При этом Маруся является подростком, поэтому Николай «переживает», чтобы ей все понравилось.
«Маруся уже более взрослая, плюс подросток. Коля переживает, все время спрашивает, все ли нравится Марусе. Мара очень спокойная и никогда так открыто эмоции не показывает, но общение у всех троих очень хорошее», — приводит слова звезды «Дома-2» Starhit.В качестве подтверждения Бородина показала подписчикам, как вся семья собралась за столом, играя в интеллектуальную игру с использованием умной колонки.
По словам Николая Сердюкова, он не навязывается дочерям Ксении, однако собирается быть для них хорошим другом.
Ранее стало известно, на что Бородина пытается спровоцировать Сердюкова.
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Никита Кротов