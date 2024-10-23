В больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя уроженка Таджикистана

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В роддом Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана на сроке 38 недель. Полиция проводит проверку. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
«Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель», — говорится в сообщении.
Руководство медучреждения незамедлительно проинформировало полицию о несовершеннолетней роженице. Тогда допросили мать девочки, которая призналась, что о беременности дочери узнала только месяц назад. При этом девочка скрывает имя отца ребенка и отметила, что половой акт состоялся по обоюдному согласию.
В настоящее время уроженка Таджикистана находится в детской больнице. Делом занимается Следственный комитет.
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