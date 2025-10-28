В борьбе с наркокартелями в Бразилии погибло несколько десятков человек за час

28 октября 2025, 22:57

G1: В борьбе с наркокартелями в Бразилии погибли 64 человека за час

Фото: istockphoto/naveebird

В Рио-де-Жанейро вспыхнули ожесточённые столкновения между силовиками и бандами наркокартелей. Об этом сообщает портал G1.