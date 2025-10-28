В борьбе с наркокартелями в Бразилии погибло несколько десятков человек за час
В Рио-де-Жанейро вспыхнули ожесточённые столкновения между силовиками и бандами наркокартелей. Об этом сообщает портал G1.
По его данным, за час в результате крупной операции против «Команда Вермелью» (CV) в районах Алемао и Пенья погибло не менее 64 человек, в том числе мирные жители. Официальные представители называют это самой смертоносной операцией в истории штата.
В ответ на рейды по всему городу заблокировали улицы и проспекты — преступники ставят баррикады и поджигают автобусы, объявляя локдаун. Местные группировки контролируют до 70% нелегального рынка наркотиков в Рио.
В операцию вовлекли около 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Банды применяли дроны, сбрасывавшие взрывчатку, в окрестностях слышатся мощные взрывы и интенсивная стрельба.
Сообщается, что в ходе действий силовиков погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых двое полицейских. Задержали не менее 80 подозреваемых, изъяли множество огнестрельного оружия и мотоциклов, используемых преступниками.
Масштабные мероприятия совпали по времени с подготовкой к климатическому саммиту, который запланировали в Рио на следующей неделе.
